Hossain, sospettato di aver commesso la strage di Casalotti, potrebbe essere in Bangladesh. Le autorità italiane sospettano che sia fuggito dal paese e siano in corso indagini per verificare se abbia ricevuto aiuti nella fuga. Le ricerche sono in corso per rintracciarlo e per identificare eventuali complici. Finora, non ci sono conferme ufficiali sulla sua presenza effettiva in Bangladesh.

Shahadat Hossain potrebbe trovarsi in Bangladesh. Il killer di Casalotti sarebbe riuscito a raggiungere il suo Paese d’origine nonostante le ricerche anche in campo internazionale per trovare l’assassino di Kamal Uddin, della moglie Hosne Jahal e della piccola Arowa, di 8 anni, uccisi a colpi di mannaia tre settimane fa nella loro abitazione in via Montiglio per motivi tuttora da capire. Unico sopravvissuto alla mattanza l’altro figlio della coppia, Amir Uddin Hossain, 20 anni, poi ricoverato al Policlinico Gemelli e ora sotto scorta della polizia. Sarebbe stato dimesso da qualche giorno e si troverebbe in un luogo protetto. La pista della... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Strage di Casalotti, «Il killer Hossain forse scappato in Bangladesh». Caccia a chi lo ha aiutato a fuggire da Roma

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