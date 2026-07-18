Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 18 luglio. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 18 luglio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv. Tre uomini e una gamba è un film del 1997 diretto da Aldo, Giovanni e Giacomo e Massimo Venier. Estate 1997. Aldo e Giovanni, sposati con due sorelle, figlie del titolare di un negozio di ferramenta, “Il paradiso della brugola”, decidono di accompagnare a Gallipoli, in Puglia l’amico Giacomo, sedicente intellettuale del gruppo, che si deve sposare con la terza sorella delle rispettive mogli. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Stasera in tv sabato 18 luglio: Tre uomini e una gamba

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