Stasera in TV — sabato 18 luglio 2026
Stasera in TV, i principali canali italiani trasmettono una vasta gamma di contenuti, tra cui film, serie TV, programmi di intrattenimento, informazione e sport. La programmazione è ricca e diversificata, offrendo opzioni per tutti i gusti. La scelta spazia tra generi diversi, garantendo un'ampia offerta di spettacoli e notizie. La serata televisiva si presenta quindi come un momento di svago vario e articolato, con molte possibilità di intrattenimento per gli spettatori.
Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. Di seguito la nostra guida alla prima serata, organizzata per canali, per consultare rapidamente il palinsesto e scegliere cosa vedere in TV senza perdere tempo. Buona visione! RAI 2. Il killer gioca con il fuoco. Film - In onda alle 21:20. Dopo un incendio che ha quasi distrutto la loro casa, Natalie e Loughlin, coppia sposata in difficoltà, viene manipolata dal vigile del fuoco Jack ( Stephen Adekolu ), che trama per mettere l'una contro l'altro per conquistare l'affetto di Natalie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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