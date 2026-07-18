STARDOM AEW | Le Triangle of Madness conquistano gli Artist of Stardom Championship

Il Triangle of Madness ha vinto gli Artist of Stardom Championship durante un evento il 18 luglio alla EBARA WAVE Arena di Tokyo. La squadra ha conquistato il titolo in una serata di incontri di wrestling.

Il Triangle of Madness è la nuova squadra campione Artist of Stardom. Sabato 18 luglio, alla EBARA WAVE Arena di Ota (Tokyo), nella serata d’apertura del 5?STAR GP 2026, Thekla, Julia Hart e Skye Blue hanno battuto le detentrici del God’s Eye — Ami Sohrei, Hina e Lady C — dopo 13 minuti e 55 secondi, diventando il 37° trio a fregiarsi del titolo nella storia della STARDOM. Il curb stomp di Thekla chiude il match dopo quasi 14 minuti. Il conto lo ha chiuso Thekla: curb stomp su Ami Sohrei e schienamento, come riporta il tabellino ufficiale della federazione giapponese. Per il trio campione si trattava della terza difesa, saltata: Ami Sohrei, Hina e Lady C avevano conquistato le cinture lo scorso 26 maggio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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