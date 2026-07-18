Un post sui social di una catena di supermercati per pubblicizzare un detersivo: "E tu che atleta sei? Pattinaggio artistico, muoversi sul pavimento appena lavato senza scivolare". Una linea di abbigliamento Harmont & Blaine dedicata ai Giochi Invernali del 2026 denominata “Cortina a colori”. Ancora, un volantino diffuso da Rialto spa che promuove device elettronici con il titolo “Tecnolimpiadi”. Al consumatore potrebbe solo sembrare una trovata originale per sfruttare il clima olimpico di Milano Cortina. Ma, anche se l’inverno sembra solo un ricordo, arriva puntuale l’ Antitrust e presenta il conto. Salato. L’ Autorità garante della... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Stangata sui ’furbetti’ olimpici. L’Antritrust presenta il conto. Sanzioni per 2,5 milioni di euro

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