L’esterno portoghese dello Sporting Lisbona si trasferirà ai sauditi dell’Al Ahli per 45 milioni di euro, più 12 milioni all’anno per quattro anni. La cifra rappresenta un record e sarà accreditata direttamente al giocatore. Il trasferimento esclude le squadre italiane, che non sono coinvolte in questa operazione. Trincao non giocherà più in Portogallo, ma in Arabia Saudita.

Francisco Trincao, esterno d'attacco portoghese dello Sporting Libsona, non si trasferirà in Italia: il giocatore sta per passare ai sauditi dell'Al Ahli per 45 milioni di euro, più 12 milioni l'anno per 4 anni, che entreranno nel suo conto personale. Niente da fare per le squadre nostrane, che lo avevano messo nel mirino. Le cifre si sono rivelate eccessive, il calciatore desiderava trasferirsi in Premier League ma non sono mai arrivate proposte. A riportare la notizia è A Bola. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Sporting Lisbona, niente Trincao per le italiane: l'esterno va all'Al Ahli per una cifra record

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