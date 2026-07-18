Luciano Spalletti ha commentato positivamente la prima amichevole stagionale, terminata in pareggio contro il Basilea. Ha espresso soddisfazione per i segnali provenienti da Douglas Luiz e ha aggiunto che la squadra sta cercando un portiere sul mercato. La partita non ha deluso le aspettative e ha mostrato alcuni spunti interessanti in vista della stagione. Spalletti ha sottolineato l'importanza di continuare a lavorare e migliorare.

Il pari nella prima amichevole stagionale al cospetto del Basilea non ha deluso Luciano Spalletti, tecnico della Juventus. "Sono molto soddisfatto - l'analisi dell'allenatore toscano al novantesimo -. I ragazzi hanno fatto vedere delle belle trame di gioco nonostante le doppie sedute di questa prima settimana. C’è stata però anche un po’ di imprecisione in alcuni momenti, soprattutto nelle scelte più importanti. sono molto contento di quello che hanno espresso e della serietà che ho visto in questa settimana"., Il focus poi si sposta sui singoli, a cominciare da Ekhator che è stato costretto a uscire per infortunio: "Difficile valutare la sua partita, all'inizio si è innervosito e poi si è fermato per l'infortunio. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Spalletti: "Sono soddisfatto, segnali positivi da Douglas Luiz. Di Gregorio? Stiamo cercando un portiere sul mercato"

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