La Spagna e l’Argentina si affronteranno in finale del Mondiale 2026, una sfida inedita. Le due nazionali si sono incontrate una sola volta in passato in un Mondiale, con un risultato clamoroso di 6-1 a favore dell’Argentina. La partita si terrà in una sede ancora da definire e rappresenta il primo confronto diretto tra le due squadre in una finale mondiale.

New York, 16 luglio 2026 – La Spagna di De La Fuente e l’ Argentina di Scaloni si giocheranno la vittoria del Mondiale di calcio 2026 in quella che sarà una finale inedita nella storia di questo sport. Le due nazionali registrano sin qui un totale di 14 precedenti, suddivisi equamente tra sei vittorie delle Furie Rosse, altrettante dell’Albiceleste e due pareggi. Una delle curiosità sulla sfida tra queste due squadre, entrambe giustamente inserite nel novero delle più prestigiose, sta nel fatto che si sono incontrate ai Mondiali una sola volta nell’edizione inglese del 1966. Sarà per una serie di ragioni un incrocio da vivere intensamente... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Spagna-Argentina, i precedenti: solo una volta al Mondiale. E c’è anche un clamoroso 6-1

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La Finalissima tra Argentina e Spagna annullata le ragioni dietro la decisione

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