spagna argentina scambio di gagliardetti lego

Dopo le semifinali della Coppa del Mondo FIFA 26, il Gruppo LEGO ha organizzato un incontro al Rockefeller Center di New York, dove giocatori della Spagna e dell’Argentina si sono scambiati gagliardetti. Durante l’evento, sono stati anche mostrati modelli LEGO ispirati alle due nazionali. La finale del torneo si svolgerà a breve, con l’attenzione rivolta alla partita decisiva.

Con le semifinali della Coppa del Mondo FIFA 26 appena concluse e la finale ormai alle porte, il Gruppo LEGO riunisce al Rockefeller Center di New York due leggende del calcio in rappresentanza delle due squadre finaliste, Xavi Hernández per la Spagna e Javier Mascherano per l'Argentina, per celebrare come la forza del gioco possa unire anche i più grandi rivali. L'appuntamento arriva dopo la presentazione del trofeo della Coppa del Mondo FIFA più grande mai realizzato, alto 8,47 metri e costruito con oltre 1,36 milioni di mattoncini LEGO. La spettacolare installazione è stata svelata ufficialmente il 6 luglio dalla leggenda del calcio brasiliano Cafu, che ha dato il via alle celebrazioni del Gruppo LEGO in vista della finale della Coppa del Mondo FIFA 26. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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