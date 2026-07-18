A poco più di un mese dall’IPO record, il titolo di SpaceX ha perso il 45%, chiudendo a 123,99 dollari. Il prezzo di chiusura è sotto i 135 dollari del collocamento iniziale. La società di Elon Musk ha subito un calo significativo in un breve periodo. Venerdì, le azioni hanno registrato questa flessione, segnando una forte discesa rispetto al prezzo di debutto. I grandi soci si preparano a vendere le loro quote, mentre il mercato osserva gli sviluppi.

A poco più di un mese dall’offerta pubblica iniziale più grande della storia, la luna di miele tra Wall Street e SpaceX sembra già finita. Venerdì il titolo della società di Elon Musk ha chiuso a 123,99 dollari: sotto i 135 dollari del prezzo di collocamento, un debutto da record che aveva valutato l’azienda 1.750 miliardi di dollari facendo del fondatore il primo trilionario al mondo. È l’ottava seduta negativa nelle ultime nove. Dai massimi toccati il 16 giugno, a 225,64 dollari, la perdita sfiora ormai il 45%. Cosa c’è dietro? Negli ultimi giorni ha pesato anche il rinvio del tredicesimo test di Starship: il razzo è rimasto fermo sulla rampa di lancio in Texas dopo che alcuni motori Raptor non si sono accesi durante la sequenza di decollo, costringendo il sistema automatico ad annullare il lancio pochi secondi prima della partenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - SpaceX a picco del 45% in un mese dopo la quotazione da record. E per Musk arriva il test delle vendite dei grandi soci

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SpaceX si quota in Borsa! Cosa succederà davvero Tutto quello che devi sapere!

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