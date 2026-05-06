SpaceX Musk si prende poteri illimitati prima della quotazione in Borsa

SpaceX ha modificato le sue politiche di governance aziendale in vista della prevista quotazione in Borsa, prevista entro la fine dell’anno. Queste modifiche comportano una riduzione significativa delle tutele degli azionisti e conferiscono al fondatore un controllo esecutivo quasi illimitato sull’azienda. La società produttrice di razzi sta adottando queste misure prima del passaggio pubblico.

SpaceX ha adottato politiche di governance aziendale che eroderanno in maniera sostanziale le tipiche tutele degli azionisti, conferendo al fondatore Elon Musk un’ autorità esecutiva praticamente illimitata quando – entro la fine dell’anno – l’azienda produttrice di razzi verrà quotata in Borsa. Le “precauzioni” adottate da Musk con SpaceX. Alcuni estratti del prospetto informativo per l’ offerta pubblica iniziale di SpaceX, forniti alla Securities and Exchange Commission e esaminati da Reuters, mostrano che la società sta combinando azioni con diritto di voto plurimo, arbitrato obbligatorio, norme più severe sulle proposte degli azionisti e la legge societaria del Texas per conferire a Musk e altri dirigenti un ampio controllo.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - SpaceX, Musk si prende poteri illimitati prima della quotazione in Borsa Notizie correlate SpaceX verso la quotazione in Borsa: Elon Musk deposita i documenti per l’Ipo in forma riservataSecondo Bloomberg, SpaceX, la società spaziale di Elon Musk ha presentato alla SEC una richiesta riservata. SpaceX sfida Wall Street: il piano segreto per una quotazione recordSpaceX ha avviato questo 21 aprile 2026 un vertice di tre giorni rivolto esclusivamente a investitori istituzionali e analisti finanziari, segnando... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: La quotazione in borsa più grande di sempre - Marta Khomyn; Elon Musk la spara grossa sulle crypto. Nel processo OpenAI dice quello che pensa davvero; Musk vince la causa su SpaceX, la California si scusa e autorizza i lanci; Eutelsat sfida il protezionismo di Musk: domanda USA solida mentre SpaceX punta all’IPO da 1,75 trilioni. Un pezzo di un razzo SpaceX sta per schiantarsi sulla Luna a quasi 9.000 km/h. E sappiamo già dove cadrà. L’impatto del Falcon 9 creerà un nuovo cratere lunare: nessun pericolo, ma molti interrogativi sui detriti spaziali. https://bit.ly/detrito_luna - facebook.com facebook L’IPO di SpaceX: i dettagli sullo storico piano di Elon Musk per la conquista di Marte e dei mercati mondiali x.com