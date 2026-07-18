Una donna, visibilmente ubriaca e sotto l’effetto di stupefacenti, è stata soccorsa ma la situazione è degenerata in violenza. L’intervento dei militari è stato necessario per fermare l’aggressione, che ha portato all’arresto di una persona. L’episodio si è verificato nella serata a Lugo, quando i carabinieri sono intervenuti per gestire una situazione di crisi. La donna è stata presa in cura, mentre l’aggressore è stato portato in caserma.

Il soccorso di una donna, evidentemente ubriaca e sotto l’effetto di stupefacenti, è degenerato in violenza l’altra sera, a Lugo. I militari della locale Stazione e dell’Aliquota Radiomobile hanno così arrestato in flagranza di reato un 35enne italiano, compagno della donna, responsabile dei reati di violenza, resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale. Contestualmente anche lei è stata denunciata. L’episodio ha avuto inizio intorno alle 21.30, quando il personale sanitario ha richiesto l’ausilio dei carabinieri per gestire una donna di 39 anni in forte stato di agitazione. Durante le delicate operazioni di contenimento, è intervenuto il compagno della donna, un 35enne che, in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, ha iniziato a minacciare i presenti, tentando un’aggressione fisica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Soccorso degenera in violenza: in manette

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Monza, lite degenera vicino alla stazione: si accoltellano a vicenda, arrestati per tentato omicidio

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