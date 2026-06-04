Lite furibonda degenera in violenza | donna picchiata con un manganello

Da bresciatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una donna di 44 anni è stata denunciata dopo aver aggredito una conoscente con un manganello durante un litigio nei pressi di una stazione ferroviaria. La discussione, iniziata come un confronto acceso, è degenerata in violenza nel giro di pochi istanti. La vittima ha riportato lesioni e ha richiesto assistenza medica. La donna è stata identificata dalle forze dell'ordine e sottoposta a procedimento penale. Le cause dello scontro sono ancora da chiarire.

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Una discussione accesa, poi la situazione che precipita nel giro di pochi istanti. Una donna di 44 anni, italiana, è finita nei guai dopo aver aggredito una sua conoscente nel corso di un violento litigio scoppiato nei pressi della stazione ferroviaria, per ragioni ancora da chiarire. Secondo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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