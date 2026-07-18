Smartworking per i turisti in Valmalenco il Comune di Lanzada mette a disposizione i suoi spazi Chi vuole lavorare al fresco è il benvenuto
Il Comune di Lanzada prepara un servizio di smartworking dedicato ai turisti e residenti in Valmalenco. Chi desidera lavorare in ambienti freschi potrà usufruire di spazi messi a disposizione dal municipio. La proposta mira a offrire un'opzione di lavoro remoto durante il periodo estivo, con particolare attenzione a chi sceglie la zona per le vacanze o risiede in valle. Il servizio dovrebbe essere avviato a breve.
Lanzada – A breve potrebbe partire a Lanzada il primo servizio per lo smartworking riservato ai villeggianti e, in generale, a chi ha la casa in Valmalenco e decide di lavorare al fresco e levarsi dalla canicola della pianura. L’iniziativa è partita l’anno scorso, quando un turista ha chiesto sui social se ci fossero altre persone che, come lui e sua moglie, lavorassero in Valle in smart working. «Se fossimo un buon numero, potremmo provare a chiedere ai Comuni di Caspoggio o Lanzada se sia possibile utilizzare come coworking un’aula delle scuole (che mi sembra di capire ora non siano più usate per la didattica)». In molti hanno risposto e... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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