Lanzada – A breve potrebbe partire a Lanzada il primo servizio per lo smartworking riservato ai villeggianti e, in generale, a chi ha la casa in Valmalenco e decide di lavorare al fresco e levarsi dalla canicola della pianura. L’iniziativa è partita l’anno scorso, quando un turista ha chiesto sui social se ci fossero altre persone che, come lui e sua moglie, lavorassero in Valle in smart working. «Se fossimo un buon numero, potremmo provare a chiedere ai Comuni di Caspoggio o Lanzada se sia possibile utilizzare come coworking un’aula delle scuole (che mi sembra di capire ora non siano più usate per la didattica)». In molti hanno risposto e... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Smartworking per i turisti in Valmalenco, il Comune di Lanzada mette a disposizione i suoi spazi. “Chi vuole lavorare al fresco è il benvenuto”

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