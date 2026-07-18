A Colle in Campolungo, l'uso di skateboard in piazza e nelle vie è stato vietato perché considerato disturbante per la quiete pubblica. La decisione riguarda il rumore prodotto e l’uso delle ruote sull’asfalto, che interrompono le ore serali. Le autorità hanno adottato questa misura per limitare le attività che creano disturbo ai residenti, senza specificare sanzioni o procedure di controllo. La restrizione riguarda esclusivamente l’utilizzo dello skateboard nelle aree pubbliche del centro abitato.

Non è soltanto una questione di qualche ruota che scorre sull’asfalto o di un rumore che interrompe la quiete delle ore serali. A Colle in Campolungo cresce la preoccupazione di alcuni residenti per la situazione che interessa diverse zone del quartiere, dove un gruppo di giovani avrebbe individuato alcuni spazi pubblici come punto di ritrovo e area improvvisata per lo skateboard. E quando un utilizzo spontaneo degli spazi comuni finisce per sovrapporsi alle esigenze di chi quegli stessi luoghi li vive ogni giorno, il confine tra vivacità e disagio può diventare piuttosto sfumato. A Campolungo, secondo alcuni abitanti, quel confine sarebbe stato oltrepassato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Skateboard in piazza e nelle vie: "Disturbano la quiete pubblica"

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