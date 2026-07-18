È stato lanciato il nuovo siero viso coreano a base di ginseng e mucina di lumaca, chiamato Beauty of Joseon Revive Serum Ginseng + Snail Mucin. Il prodotto si inserisce in una linea di skincare che si ispira alle pratiche di bellezza tradizionali coreane, riscoprendo ingredienti e metodi antichi. Il siero è formulato con estratto di ginseng e mucina di lumaca, destinato a essere applicato sulla pelle del viso. La linea è prodotta da un brand che si concentra su ricette di bellezza tradizionali.

E mentre il beauty globale insegue l’ultima novità, il brand Beauty Of Joseon ha riscoperto le antiche pratiche di bellezza della tradizione coreana e ne ha fatto il cuore della sua linea skincare. Naturalmente il ginseng è alla base di molte formulazioni, come nel caso del Revive Serum Ginseng + Snail Mucin, il prodotto di Beauty of Joseon pensato per la pelle iperpigmentata e con scarsa elasticità, in modo particolare dopo i periodi di stress. Benefici del siero viso antiage Pensato per migliorare l’aspetto della pelle, il siero viso di Beauty of Joseon contiene ginseng in diverse forme: come estratto della radice e come acqua di radice, che insieme rappresentano l’80% della formula, offrendo un’elevata concentrazione di questo prezioso ingrediente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Siero viso coreano a base di ginseng, il Beauty of Joseon Revive Serum Ginseng + Snail Mucin

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

BIG Self Care & Beauty Haul! Korean Anti-Aging Skincare & Hair SALE FINDS

Notizie e thread social correlati

d’Alba Double Serum All In One: il siero coreano in stick che leviga, illumina, rimpolpa (ma non appiccica)Un nuovo siero coreano in stick, chiamato d’Alba Double Serum All In One, promette di levigare, illuminare e rimpolpare la pelle senza lasciare...

Questo siero verde coreano per il viso regala l'effetto Photoshop alla tua pelle, ma senza dare l'impressione di esserti truccatoUn siero verde coreano per il viso promette di migliorare l'aspetto della pelle, offrendo un effetto simile a quello delle immagini ritoccate, senza...

Il siero viso coreano al tartufo che idrata fino a 100 ore con una doppia formulazioneIl siero D'Alba Piedmont Double Layer Revitalizing Serum unisce olio e siero in una formulazione doppia che idrata e illumina Il siero spray con tartufo bianco di D'Alba Piedmont è uno dei prodotti ... vogue.it

Questo siero viso coreano a base di propoli cancella i pori dilatati e fa risplendere la pelleLa propoli è una delle sostanze più preziose che ci viene donata dalle api, concentrato di benefici per la salute del corpo e della pelle, da assumere sotto forma di integratori o da ricercare ... vogue.it