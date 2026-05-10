Questo siero verde coreano per il viso regala l' effetto Photoshop alla tua pelle ma senza dare l' impressione di esserti truccato

Un siero verde coreano per il viso promette di migliorare l'aspetto della pelle, offrendo un effetto simile a quello delle immagini ritoccate, senza dare l'impressione di aver applicato del trucco. Questo prodotto è disponibile sul mercato e viene presentato come un alleato per ottenere una pelle più levigata e luminosa. Quando si acquista tramite link di vendita, Condé Nast può ricevere una commissione di affiliazione.

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All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Se ti parlo di un siero verde, molto probabilmente penserai che mi riferisca all’ultima stravaganza dell’industria cosmetica contemporanea. Un settore che, pur fondando la propria ragione d’essere sul rigore scientifico, finisce talvolta per inseguire viralità e spettacolarità concettuale. Ammetterlo è il primo passo, quindi non potrei biasimarti per questo preconcetto. Tuttavia, e forse ti sembrerà sorprendente, l’esistenza di un siero verde non ha nulla a che vedere con il capriccio estetico di un marchio o con un espediente pensato per catalizzare conversazioni social.🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Questo siero verde coreano per il viso regala l'effetto Photoshop alla tua pelle, ma senza dare l'impressione di esserti truccato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Il siero viso idratante migliore per ogni esigenza e pelleSicuramente, l'acido ialuronico, specie quando presente a più pesi molecolari – e cioè in molecole più o meno grandi in grado di penetrare i diversi... Il siero rosa coreano con DNA di salmone è il boost di lucentezza che rivoluziona la tua skincareNel mondo dell’alta cosmesi, c’è un momento esatto in cui la natura incontra la biotecnologia più pura per creare qualcosa di rivoluzionario.