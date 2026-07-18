Per valutare la sicurezza di una piscina, bisogna controllare la presenza di dispositivi di protezione come recinzioni alte almeno 1,20 metri e cancelli di sicurezza. È importante verificare che l’acqua sia pulita e che i filtri funzionino correttamente. La profondità deve essere chiaramente segnalata e non ci devono essere ostacoli o elementi pericolosi a bordo vasca. La supervisione adulta resta fondamentale per prevenire incidenti.

Come capire se una piscina è sicura Rossana Prola, titolare della società di consulenza Professione Acqua, Membro esperto UNI, CEn e ISO per la normazione sulle piscine, consulente dell'Osservatorio di Annegamento dell'Istituto Superiore di Sanità spiega che «per un utente normale di una piscina capire se un'aspirazione è pericolosa soltanto guardandola, però tutti possono chiedere una copia della dichiarazione di conformità dell'impianto». Aggiunge però subito: «Almeno un 60% le diranno che non c'è, non ce l'hanno, non sanno a chi chiederla, ma il fatto anche solo di chiederla costringe chi gestisce l’impianto a fare una verifica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sicurezza in piscina: come possiamo capire se c'è un rischio per i bambini

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