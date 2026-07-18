Sì le temperature… Meteo infernale l’avviso agli italiani | cosa succede nei prossimi giorni

Le temperature elevate hanno portato a bollini rossi nelle città italiane da quasi un mese, con le temperature che sono rimaste sopra la media e le notti tropicali che rendono difficile il riposo. L’ondata di calore si presenta come una delle più intense degli ultimi anni. Nei prossimi giorni, sono previste ulteriori ondate di calore che manterranno condizioni estreme su molte zone del paese.

Da quasi un mese l’Italia convive con una delle ondate di calore più intense degli ultimi anni. Le città hanno registrato per settimane bollini rossi, le temperature sono rimaste stabilmente sopra la media e le notti tropicali hanno reso difficile il riposo di milioni di persone. In molte aree del Paese il termometro ha raggiunto valori eccezionali, alimentando disagi, allerta sanitaria e un elevato rischio di incendi. Ora, però, lo scenario meteorologico sembra destinato a cambiare. Dopo settimane dominate dall’anticiclone africano, le ultime previsioni indicano che il caldo record potrebbe avere i giorni contati. Il cambiamento, tuttavia, non sarà graduale e potrebbe essere accompagnato da fenomeni intensi prima del tanto atteso ritorno a temperature più sopportabili. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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