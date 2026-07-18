La questione degli appartamenti dell’Asp Montedomini si amplia con altri nove alloggi nel civico 83, accanto a quelli di via Guelfa 81, coinvolti in affitti brevi. La vicenda riguarda la concessione di immobili a privati che li hanno poi destinati a locazioni turistiche. Si ipotizza ora la possibilità di un contenzioso legale riguardo a questa gestione. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di controlli e verifiche sui contratti di locazione degli immobili pubblici.

Firenze, 18 luglio 2026 – Non c’è solo il caso di via Guelfa 81. La vicenda degli appartamenti dell’Asp Montedomini concessi in locazione a soggetti privati e poi destinati agli affitti turistici si estende anche all’edificio adiacente, al civico 83 con altri nove appartamenti. Anche per questi immobili, nel 2023, l’azienda di servizi alla persona pubblicò un bando per concedere in locazione l’intero complesso per 18 anni. Ad aggiudicarselo era stata Limehome, società internazionale specializzata negli appartamenti turistici, con una base d’asta di 9.300 euro mensili (come documentato dal comitato Salviamo Firenze). La documentazione, composta dal bando e dal successivo contratto di locazione, mostra però un elemento che rende la vicenda ancora più opaca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si allarga l’affaire Montedomini: il rebus di altre nove case trasformate in affitti brevi. Spunta l’ipotesi contenzioso

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