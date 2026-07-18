Shania Twain ha spiegato di non aver partecipato al matrimonio di Taylor Swift con Travis Kelce al Madison Square Garden all'inizio di luglio perché era impegnata con le aperture dei concerti di Harry Styles. La cantante ha confermato di essere stata occupata con gli impegni di tournée, impedendole di essere presente all’evento. Non ci sono altre informazioni sulle circostanze o sulle ragioni di questa assenza.

Shania Twain non è riuscita apartecipare al matrimonio della sua amica Taylor Swift con Travis Kelce al Madison Square Garden tenutosi i primi giorni del mese di luglio. La cantautrice e la star NFL, sono diventati marito e moglie davanti a centinaia di amici e familiari in una cerimonia a quanto si dice, sontuosa, alla quale hanno partecipato ospiti di fama mondiale come Sabrina Carpenter, Ed Sheeran, Camila Cabello, Karlie Kloss, Selena Gomez, Maren Morris, Greta Gerwig, Kesha e Benson Boone. Ad officiare la cerimonia è stato il comico Adam Sandler. Shania Twain assente al matrimonio di Taylor Swift: ecco perchè. Twain ha dichiarato a... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Shania Twain rivela perché non ha partecipato al matrimonio di Taylor Swift: “Ero impegnata con le aperture dei concerti di Harry Styles”

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Shania Twain reveals why she skipped Taylor Swift & Travis Kelces wedding

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