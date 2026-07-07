Harry Styles ha concluso il concerto a Wembley con un discorso, ricordando i momenti con gli One Direction. Ha ringraziato i quattro amici per il ruolo nel suo percorso musicale. Durante il concerto, ha anche dedicato un omaggio alla band e fatto riferimento all’ex partner, Taylor Swift. È stato il suo show con più concerti a Wembley, segnando un record personale. La sorella Gemma è intervenuta con un messaggio di supporto.

Consapevole di aver fatto la storia, si è preso un momento sul palco per ripercorrerla e non poteva che partire da quegli anni iconici trascorsi insieme agli One Direction: «Non sarei su questo palco se non fosse stato per quattro miei amici che hanno avuto un ruolo fondamentale in questo percorso». Poi li ha citati direttamente: «Voglio ringraziare Niall, Louis, Zayn e il mio caro amico Liam per queste serate e per tutto quello che ho imparato in quel periodo, per l'amicizia, per tutto. Niente di tutto questo sarebbe stato possibile, io non sarei qui senza di voi. Grazie di cuore». Quando ci sembra che quell'epoca sia stata soltanto una bellissima allucinazione, Harry Styles ci riporta alla realtà: è esistita davvero ed è stata il punto di partenza del percorso che lo ha portato fino a qui. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Harry Styles: il record di concerti a Wembley, il discorso della sorella Gemma, l’omaggio ai One Direction e il riferimento all’ex Taylor Swift

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Harry Styles - Together • Full LIVE Concert 4K • Wembley London Concert

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