Stasera alle 21.15 si disputa la semifinale tra Spqm Montecavolo e Baiso, che si incontrano per la quinta volta negli ultimi tre anni nel torneo della Montagna. La partita si gioca al Maracanà di Carpineti. Le due squadre sono già note ai rispettivi tifosi, avendo affrontato più volte questa stagione. La sfida rappresenta una delle tappe decisive del torneo.

Si conoscono ormai a memoria Spqm Montecavolo e Baiso. Le due formazioni aprono stasera (ore 21.15) le semifinali del 74° Torneo della Montagna al Maracanà di Carpineti nel loro quinto incrocio in questo ultimo triennio. Nelle ultime due edizioni della kermesse del Csi, i precedenti riguardavano i gironi di qualificazione. "Il Baiso l’anno scorso fu l’unica squadra in grado di batterci nella partita d’esordio – ricorda il tecnico matildico Andrea Unni, anche se il bilancio è a suo favore con due hurrà e un pari – Speriamo di riscattare questo precedente e di continuare la striscia di risultati e prestazioni che ci ha fatto cambiare marcia". Dal blitz qualificazione di Felina fino al secco tris nei quarti di finale di venerdì scorso per il derby vinto contro il Trinità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sfida infinita: Spqm e Baiso si giocano la finale

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