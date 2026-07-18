Sestri Levante è morta la bambina rimasta incastrata nel bocchettone della piscina | Aperta un' inchiesta per omicidio colposo

Una bambina di 11 anni, rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare, è deceduta. L’incidente è avvenuto il 15 luglio a Sestri Levante. È stata aperta un’inchiesta per omicidio colposo. La bambina non ha superato le ferite riportate nell’incidente. La procura ha avviato accertamenti sulla sicurezza della struttura e sulle eventuali responsabilità.

Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante, nel Genovese, il 15 luglio. La piccola è morta nella notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo l'incidente. La Procura di Genova ha intanto aperto un fascicolo per omicidio colposo., Nelle prossime ore saranno dati dal pm Fabrizio Givri gli avvisi per l'autopsia e solo allora saranno resi noti i nomi degli indagati per quanto avvenuto nell'impianto profondo poco più di un metro., Era il pomeriggio del 15 luglio ai Bagni Segesta, sul lungomare di Sestri Levante, quando la piccola giocava nella piscinetta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Sestri Levante, è morta la bambina rimasta incastrata nel bocchettone della piscina

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