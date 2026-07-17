Una bambina di 11 anni è morta mercoledì pomeriggio dopo essere stata risucchiata nel bocchettone di una piscina. La vittima è rimasta incastrata nei tubi dell’impianto di aspirazione, che ha provocato la sua morte. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente.

La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della bimba di 11 anni che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina. Nelle prossime ore saranno dati dal pm Fabrizio Givri gli avvisi per l'autopsia e solo allora saranno resi noti i nomi degli indagati per quanto avvenuto nell’impianto profondo poco più di un metro. Dalle indagini della Guardia costiera su delega della Procura emerge che non era presente il cartello che indica l’obbligo di utilizzo della piscina solo se accompagnati da un adulto per i minori di 12 anni come prevede la norma regionale. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Morta la bambina di 11 anni rimasta incastrata nel bocchettone della piscina: aperta un'inchiesta per omicidio colposo

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Morta la bambina rimasta incastrata nel bocchettone della piscina: aveva 11 anni

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