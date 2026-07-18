Sesto in scena ‘Quand' ero matto’ da una novella di Pirandello

Notizia in breve

A Sesto, è andato in scena “Quand'ero matto”, uno spettacolo tratto da una novella di Pirandello. La rappresentazione affronta il tema della generosità e dell’altruismo, rappresentandoli come possibili patologie e sintomi da curare. La pièce ha coinvolto il pubblico con la sua interpretazione e il suo testo, portando in scena una riflessione sulle sfumature di comportamenti altruistici e le loro implicazioni psicologiche. La rappresentazione si è svolta in un teatro locale.