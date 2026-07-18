Sesto in scena ‘Quand' ero matto’ da una novella di Pirandello
A Sesto, è andato in scena “Quand'ero matto”, uno spettacolo tratto da una novella di Pirandello. La rappresentazione affronta il tema della generosità e dell’altruismo, rappresentandoli come possibili patologie e sintomi da curare. La pièce ha coinvolto il pubblico con la sua interpretazione e il suo testo, portando in scena una riflessione sulle sfumature di comportamenti altruistici e le loro implicazioni psicologiche. La rappresentazione si è svolta in un teatro locale.
Firenze, 18 luglio 2026 - Cosa accade quando la generosità diventa una patologia e l’altruismo un sintomo da curare? Tratto dalla celebre novella di Luigi Pirandello, "Quand'ero matto" è lo spettacolo che l’associazione Cantiere Obraz presenta lunedì 20 luglio alla Biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino, nell’ambito della rassegna “Un palco in biblioteca”. Due interpreti d’eccezione — Paolo Ciotti (Cantiere Obraz) e Dimitri Frosali (Arca Azzurra) — incarnano lo stesso personaggio, Fausto Bandini, attraverso il duello dialettico e fisico tra le sue identità. Bandini è un uomo “guarito”, un ex matto che ha finalmente imparato a essere egoista, rinsavito grazie alle cure della moglie e della società. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Full:He was a useless prince until he brought modern science to an ancient throne.
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