Serie C Carpi ecco Zarpellon | Qui per una nuova vita

Leonardo Zarpellon si è trasferito al Carpi proveniente dalla Virtus Verona, dopo aver trascorso sei anni e giocato 145 partite con la stessa squadra. L’ex capitano della Virtus Verona si è unito al club per contribuire con la sua esperienza nel modulo 3-4-2-1 sotto la guida del nuovo allenatore. La sua firma rappresenta uno dei movimenti di mercato del club in questa sessione.

CARPI Sei anni con 145 gare nella stessa squadra sono una vista calcistica che Leonardo Zarpellon (foto) si è messo alle spalle. L’ex capitano della Virtus Verona è uno dei colpi del mercato del Carpi, pronto a mettere al servizio del 3-4-2-1 di mister Cassani la sua qualità. "Il Carpi mia ha cercato da subito – spiega il classe ’99 – ed è anche per questo che ho detto di sì. Dopo 6 anni lasciare una società non è facile, però avevo bisogno di stimoli nuovi. Tatticamente posso giocare sia da interno nei due di centrocampo che da trequartista, forse per caratteristiche amo stare più davanti, però ho fatto tanti ruoli nel passato". Zarpellon ha voglia di riscatto dopo la discesa in D con la Virtus Verona, arrivata dopo anni di playoff coi veronesi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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