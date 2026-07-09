Il Carpi ha annunciato l’ingaggio di Leonardo Zarpellon, centrocampista classe 1999, con contratto fino a giugno 2028. La società ha anche comunicato che Colzani sarà il portiere della squadra. Inoltre, si attende l’arrivo di un nuovo attaccante, Astrologo. La sessione di mercato è molto attiva, con diversi movimenti già ufficializzati e altri in fase di definizione.

CARPI Sono giorni caldissimi per il mercato del Carpi. Ieri la società biancorossa, come anticipato dal Carlino, ha annunciato l’arrivo del centrocampista Leonardo Zarpellon (’99), che ha firmato fino a giugno 2028. Centrocampista di gamba e qualità, capace di giocare anche come trequartista, è cresciuto nel Bassano e ha indossato le maglie di Vicenza e Virtus Verona (6 stagioni, l’ultima da capitano), totalizzando 198 presenze in C. "La convinzione avuta dalla società nel prendermi mi ha entusiasmato – le sue parole - fin da subito, facilitando la mia scelta. Cercherò di migliorare le mie statistiche a livello di gol e assist e di aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie C. Carpi, c’è Colzani per la porta . Ecco Zarpellon, in arrivo Astrologo

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