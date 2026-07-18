senza nome

Un ragazzino di 11 anni è morto dopo essere rimasto intrappolato nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Un altro giovane di 15 anni è deceduto dopo aver colpito con un calcio il dispositivo che misura la potenza del tiro al luna park di Spotorno, rimanendo fulminato. Entrambi i casi sono avvenuti in due località diverse e sono stati confermati come incidenti fatali.

Alice è morta a 11 anni, intrappolata nel bocchettone di una piscina di Sestri Levante. Alessio era andato al luna park di Spotorno con alcuni amici, si è avvicinato al dispositivo che misura la potenza del tiro, ha dato un calcio col piede scalzo ed è morto fulminato a 15 anni. Certi giorni la cronaca è più spietata di altri e ieri il flusso ininterrotto di notizie ha registrato anche la perdita di Valentina, figlia dell’allenatore Silvio Baldini. Nei primi due casi le indagini daranno un nome a eventuali colpevoli, in tutte queste storie ci sono genitori che hanno perso tutto ma non hanno un nome. Non sono vedovi, non sono orfani, sono niente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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