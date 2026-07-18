sempre diversi sempre noi

Dal 22 luglio, Il Giornale e ilgiornale sono stati rinominati e hanno adottato una nuova grafica. La modifica riguarda sia il nome, scritto con lettere minuscole, sia il logo. La testata non ha comunicato ufficialmente i motivi di questo cambiamento. La decisione si è verificata senza annunci pubblici o spiegazioni specifiche. La ristrutturazione riguarda anche la grafica e la presentazione del quotidiano.

Passami gli steno! Provate a ripetere oggi questo invito, anzi questa minaccia a un qualunque redattore di quotidiano. È cambiato il mondo e come è inevitabile che sia per chi vuole raccontare la realtà, cambiamo anche noi: dal 22 luglio Il Giornale e ilgiornale.it indossano una nuova veste grafica, ma lo fanno ricordando le radici e il fondatore, Indro Montanelli. Favolosi erano gli anni del Giornale Nuovo, piazza Cavour prima e via Negri dopo, il «nero» della tipografia Same, camici lucidi di inchiostro, giurassiche linotype, spago Il 22 luglio di 25 anni fa se ne andava Indro Montanelli, fondatore di questo Giornale. È anche per onorare la sua memoria che abbiamo scelto questa data per cambiare d’abito il nostro quotidiano e il nostro sito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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