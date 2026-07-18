Un corridore ha dichiarato di correre per i propri nonni e per i francesi, mentre un video mostra quanto il ciclismo possa coinvolgere emotivamente le persone, evidenziando il suo carattere sia familiare che popolare.

C’è un video meraviglioso, capace di riassumere in pochi minuti la presa che il ciclismo ha sulle persone, il suo essere familiare e popolare allo stesso tempo. La sua forza che viene dal passato e la sua capacità di avere un futuro anche in un mondo che sta cambiando, che non apprezza gli spettacoli troppo lunghi e che dovrà farsi carico di un clima sfavorevole. È il video che ha preparato la Decathlon per annunciare che Paul Seixas avrebbe debuttato al Tour de France. A diciannove anni. Lo hanno portato in Alta Savoia, a casa dei suoi nonni. Una casa semplice, con le mensole di legno piene di coppe, di medaglie. C’è la maglia vinta da Paul al Lunigiana, in Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Seixas, il deb predestinato che un giorno vincerà il Tour: "Corro per i miei nonni e per i francesi"

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