Segnare un gol è un problema serio ha ragione Spalletti quando chiede un centravanti urgentemente

La Juventus sta affrontando una crisi realizzando pochi gol, tanto che l’allenatore ha dichiarato l’urgenza di un centravanti. La squadra fatica a trovare la via della rete e il tecnico ha sottolineato la necessità di un attaccante per migliorare la situazione. La mancanza di un goleador si fa sentire e si cerca un rinforzo nel reparto offensivo con urgenza.

Cercasi attaccante disperatamente. La Juve ne ha bisogno come dell'aria da respirare, altrimenti diventa un problema serio segnare anche dei gol in amichevole, come quella disputata contro il Basilea, quinto classificato nello scorso campionato svizzero, fuori dalle competizioni europee, guidato da un allenatore esordente (e neolaureato a Coverciano), il vecchio amico Stephan Lichtsteiner. Ovviamente non è il risultato a preoccupare Luciano Spalletti. Uno 0-0 contro una squadra più avanti nella preparazione, sia pure molto più indietro a livello di obiettivi e di patrimonio tecnico, è indubbiamente nella logica del calcio estivo. Il problema è quella cronica difficoltà nel creare occasioni da gol. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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