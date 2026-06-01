L'allenatore ha richiesto a un giocatore di segnare dieci gol in questa stagione. La richiesta è stata fatta subito dopo l'inizio del campionato, durante la fase di preparazione. Il calciatore, nato in Francia e di origini ivoriane, è stato stimolato dal tecnico fin dai primi allenamenti. Finora, il giocatore non ha ancora raggiunto la doppia cifra di reti in questa annata.

di Mauro Munno L’esterno franco-ivoriano stimolato dal suo tecnico dal primo istante a Torino. Il futuro di Jeremie Boga sarà a tinte bianconere: l’esterno offensivo verrà infatti riscattato a condizioni favorevoli dopo il prestito di 6 mesi dal Nizza. Un percorso iniziato sotto lo stimolo costante di Luciano Spalletti, che lo ha spronato fin dal primo istante. Lo stesso giocatore ha svelato la richiesta del mister: « Appena sono arrivato mi ha detto: ‘Com’è possibile che tu non segni 10 gol a stagione con le qualità che hai? Devi fare di più’ ». Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata I numeri in carriera confermano la provocazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti chiede 10 gol a Boga: li ha mai fatti?

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ROMA JUVE 3-3 SPALLETTI CHIEDE SCUSA A ADANI INCAZZATO!

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