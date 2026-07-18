Il Bagno a Ripoli ha annunciato il nuovo allenatore, Filippo Fani. L’ex Settignanese prende il posto precedente e guiderà la squadra di seconda categoria. La rosa, rinnovata e composta da giocatori giovani e con esperienza, è stata curata dal direttore sportivo. Fani si presenta come il nuovo punto di riferimento tecnico per la formazione.

Filippo Fani, ex Settignanese, è il nuovo allenatore del Bagno a Ripoli. Una squadra ambiziosa e di qualità che ben unisce esperienza e gioventù, con una rosa giocatori molto rinnovata e ben costruita dal direttore sportivo Andrea Francesconi. "Il nostro obiettivo - precisa Fani - è migliorare il settimo posto che era stato ottenuto nello scorso campionato. Ho molta fiducia in questi ragazzi e sapremo farci valere in campo e fuori come gruppo e per i valori della squadra". La società punta molto su questa formazione, come sottolinea il presidente Agostino Ognibene: "Si vince grazie alle doti tecniche, ma anche creando uno spogliatoio unito e serio, nel rispetto dei compagni e degli avversari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Seconda categoria. Bagno a Ripoli, c’è Fani. E’ il nuovo allenatore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

A Bagno a Ripoli torna il Torneo della Lega di RipoliA Bagno a Ripoli si terrà il Torneo della Lega di Ripoli nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 maggio 2026.

A Bagno a Ripoli un nuovo caso di infezione da West Nile VirusA Bagno a Ripoli è stato segnalato un nuovo caso di infezione da West Nile Virus.

Temi più discussi: Il Real Rimini ripescato in Prima Categoria. Si riparte da Docente; Seconda Categoria. Poker di innesti per il Bagno a Ripoli; Seconda categoria. Bagno a Ripoli, c’è Fani. E’ il nuovo allenatore; Scheda squadra Bagno Di Romagna Calcio.

Seconda categoria. Bagno a Ripoli, c’è Fani. E’ il nuovo allenatoreFilippo Fani, ex Settignanese, è il nuovo allenatore del Bagno a Ripoli. Una squadra ambiziosa e di qualità che ... sport.quotidiano.net

Seconda categoria. Sancat, scontro con il Bagno a RipoliSeconda giornata di ritorno. Nel Girone D la Sancat capolista gioca a Bagno a Ripoli. Le altre partite: Albereta San Salvi-Pian di San Bartolo, Carbonile-Fulgor Castelfranco, Cavriglia-Floriagafir ... lanazione.it