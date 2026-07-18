Seconda categoria Bagno a Ripoli c’è Fani E’ il nuovo allenatore

Da sport.quotidiano.net 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Bagno a Ripoli ha annunciato il nuovo allenatore, Filippo Fani. L’ex Settignanese prende il posto precedente e guiderà la squadra di seconda categoria. La rosa, rinnovata e composta da giocatori giovani e con esperienza, è stata curata dal direttore sportivo. Fani si presenta come il nuovo punto di riferimento tecnico per la formazione.

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Filippo Fani, ex Settignanese, è il nuovo allenatore del Bagno a Ripoli. Una squadra ambiziosa e di qualità che ben unisce esperienza e gioventù, con una rosa giocatori molto rinnovata e ben costruita dal direttore sportivo Andrea Francesconi. "Il nostro obiettivo - precisa Fani - è migliorare il settimo posto che era stato ottenuto nello scorso campionato. Ho molta fiducia in questi ragazzi e sapremo farci valere in campo e fuori come gruppo e per i valori della squadra". La società punta molto su questa formazione, come sottolinea il presidente Agostino Ognibene: "Si vince grazie alle doti tecniche, ma anche creando uno spogliatoio unito e serio, nel rispetto dei compagni e degli avversari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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