Se crescono scienziati e sfascio lo sfascio è sicuramente vero

La vera scienza è quella armata fino ai denti di attrezzi da lavoro, per realizzare concretamente ciò che si è progettato teoricamente di Franco Luceri – Socrate inventò la filosofia, ma suggerì all’alunno Platone di non sopravvalutarla, perché il massimo guadagno che lui aveva tratto studiando, era “sapere di non sapere“.E quindi, la sua sorgente primaria di apprendimento ha funzione “detergente”, lava dal cervello umano la tragica presunzione che l’istruito sappia più dell’ignorante, perché la cultura è “ordine” e la natura “disordine”. Che sia filosofico o matematico, il sapere umano non ha niente di superiore e di assoluto che la natura non abbia il sapere e potere di disordinare, stravolgere e ridicolizzare. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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