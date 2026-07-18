Se crescono scienziati e sfascio lo sfascio è sicuramente vero
Un nuovo studio ha evidenziato un aumento nel numero di scienziati attivi negli ultimi anni. Tuttavia, alcuni esperti sottolineano che questa crescita non si traduce automaticamente in progressi concreti, evidenziando come spesso si faccia fatica a tradurre le teorie in applicazioni pratiche. La ricerca si concentra sulla differenza tra il numero di pubblicazioni scientifiche e la reale efficacia delle innovazioni sviluppate. La questione rimane aperta sulla qualità del lavoro scientifico rispetto alla sua diffusione.
La vera scienza è quella armata fino ai denti di attrezzi da lavoro, per realizzare concretamente ciò che si è progettato teoricamente di Franco Luceri – Socrate inventò la filosofia, ma suggerì all’alunno Platone di non sopravvalutarla, perché il massimo guadagno che lui aveva tratto studiando, era “sapere di non sapere“.E quindi, la sua sorgente primaria di apprendimento ha funzione “detergente”, lava dal cervello umano la tragica presunzione che l’istruito sappia più dell’ignorante, perché la cultura è “ordine” e la natura “disordine”. Che sia filosofico o matematico, il sapere umano non ha niente di superiore e di assoluto che la natura non abbia il sapere e potere di disordinare, stravolgere e ridicolizzare. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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Si parla di: Firenze, oltre 3.000 scienziati e professionisti da tutto il mondo per i grandi congressi sulle malattie neuromuscolari e la biologia sperimentale; Una scoperta sugli alberi costringe gli scienziati a rivedere i modelli climatici mondiali.