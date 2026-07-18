I bambini che una volta hanno scattato foto con Lionel Messi sono cresciuti e domani affronteranno il suo team. La foto di un bambino molto piccolo con Yamal è diventata virale, ma sono state diffuse anche altre immagini di giocatori più giovani insieme all’ex calciatore. Questi scatti sono stati condivisi sui social media e risalgono ai tempi in cui i giocatori erano bambini.

Se la foto del bagnetto con un piccolissimo Yamal è diventata virale, ce ne sono tante altre scattate dai giocatori di De La Fuente da piccoli insieme al loro idolo Lionel. Anzi, c’è addirittura chi l’ha “dovuta” fare dopo aver detto di no, chi l’ha inseguito realizzando un sogno e chi ancora l’ha fatta da neonato e se l’è sempre trovata in casa. Domani si ritroveranno da avversari: in palio la Coppa del Mondo. Strano il destino alle volte, eh? Una storia nella storia. Leo e Lamine. Nel 2007, per un calendario benefico, l’argentino si fece ritrarre in una serie di scatti in cui teneva in braccio il piccolo Lamine, estratto a sorte tra i bimbi delle famiglie meno fortunate. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Scusa Messi, ci facciamo una foto?". Quei bambini sono cresciuti, e domani Leo lo affronteranno

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