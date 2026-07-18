Scuole paritarie come detrarre le spese e accedere alle agevolazioni regionali

Da ilgiornale.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le famiglie possono detrarre le spese sostenute per iscrivere i figli a scuole paritarie. È possibile usufruire di agevolazioni regionali che prevedono contributi e detrazioni fiscali, riducendo così il peso delle rette, delle mense e di altri servizi scolastici. Per accedere a queste agevolazioni, bisogna seguire le procedure stabilite dalle norme regionali e conservare la documentazione delle spese sostenute durante l’anno.

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Iscrivere il proprio figlio ad una scuola paritaria può comportare un impegno economico non indifferente per i bilanci familiari. Tra retta scolastica, mensa e altri servizi, difatti, la spesa annua può essere davvero importante ma ci sono delle misure a cui i genitori possono accedere per vedere alleggerito il carico dei costi da sostenere. Per il 2026, difatti, sono presenti due bonusagevolazioni a cui è possibile accedere: da un lato i contributi economici introdotti dalle singole Regioni per i redditi medio-bassi; dall’altro i vari rimborsi ottenibili portando le spese sostenute in dichiarazione dei redditi. Vediamo meglio di cosa si tratta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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