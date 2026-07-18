Scuola Galilei Lavori in corso L’attesa continua

Un anno dopo l’inizio dei lavori di riqualificazione della scuola primaria Galilei di Sieci, l’amministrazione comunale ha effettuato un sopralluogo tecnico per verificare lo stato di avanzamento. I lavori sono ancora in corso e l’attesa per il completamento rimane. Non sono stati comunicati dettagli specifici sui tempi di fine intervento o sui progressi fatti finora.

A un anno dall’avvio dell’intervento di riqualificazione della scuola primaria Galilei di Sieci, l’amministrazione comunale ha effettuato un sopralluogo tecnico per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. Un intervento importante su una delle scuole principali dell’intero territorio pontassievese. I lavori di adeguamento sismico vedono già completati gli interventi strutturali alle fondazioni ed il consolidamento della struttura. Oltre a questo è stato realizzato un impianto energetico composto da quattrocento metri quadrati di pannelli fotovoltaici, sistemati sopra il tetto della scuola. L’opera, nel suo complesso, rappresenta un investimento totale di quasi tre milioni di euro, suddiviso in due macro-progetti paralleli che stanno ridisegnando la scuola sotto il profilo della sicurezza antisismica e della sostenibilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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