Scriverò al sindaco Pardini e il 24 visiterò il carcere

Da lanazione.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due detenuti sono morti nel carcere di Lucca in due giorni. L’assessora regionale alle politiche carcerarie ha annunciato che scriverà al sindaco e visiterà il carcere il 24.

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Sulla situazione critica del “San Giorgio“ interviene anche l’assessora regionale con delega alle politiche carcerarie Alessandra Nardini. “In due giorni – sottolinea Nardini – due morti nel carcere di Lucca. Due giovani uomini, un ragazzo di 23 anni che si è suicidato e un trentacinquenne morto, pare, per cause naturali. Quello di Lucca è uno degli istituti più affollati d’Italia, qui il tasso di sovraffollamento supera perfino il 240%. Una situazione inaccettabile“. “Quella delle carceri è un’emergenza nazionale e il Governo deve trattarla come tale. Sapere che un ragazzo di 23 anni si è tolto la vita in un modo terribile, all’interno del carcere di Lucca, è semplicemente inammissibile per un Paese che ambisca a definirsi civile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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