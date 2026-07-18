Un laboratorio clandestino per la produzione di anabolizzanti è stato scoperto in una casa nelle campagne dell’Alto Ferrarese. La polizia di Stato ha sequestrato sostanze per doping e arrestato un uomo. L’operazione è stata condotta dalla squadra mobile e dalla sezione di polizia stradale. Nel laboratorio sono stati trovati e sequestrati diversi materiali utilizzati per la produzione di sostanze dopanti.

In quella casa nelle campagne dell’Alto Ferrarese si nascondeva un vero e proprio laboratorio clandestino per la produzione di anabolizzanti. A scoprirlo sono stati gli uomini della polizia di Stato, nell’ambito di un’ operazione condotta in tandem dalla squadra mobile e dalla sezione di polizia stradale. Nel corso di un blitz, eseguito nella giornata di mercoledì, gli agenti della questura hanno trovato un ingente quantitativo di sostanze. Nel complesso sono stati rinvenuti e sequestrati una ventina di litri di liquidi di vario tipo, un chilo di polveri di varia natura, tremila pasticche e oltre cinque chili di sostanza polverosa, solitamente usata come legante per la fabbricazione delle compresse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scoperto laboratorio clandestino. In casa sostanze per produrre doping. Maxi sequestro e un indagato

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