Nella notte a Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca, una bicicletta e uno scooter si sono scontrati intorno alle 1.30. Un ciclista di 22 anni, proveniente da Milano, ha riportato ferite gravi. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di verifica. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e il trasporto del ferito in ospedale.

Grave incidente nella notte a Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca, dove intorno alle ore 1.30 una bicicletta e uno scooter si sono scontrati per cause in corso di accertamento. L'impatto è avvenuto all'altezza dello stabilimento balneare La Canniccia. Ad avere la peggio è stata la ciclista, una giovane di 22 anni residente a Milano e in vacanza in Versilia, che nell'urto ha riportato un trauma cranico. La ragazza è rimasta vigile e cosciente durante i soccorsi ma, considerate le sue condizioni, è stata trasportata in codice rosso con l'elisoccorso Pegaso 3 all'ospedale Cisanello di Pisa. Ferito anche i l conducente dello scooter, un uomo di 41 anni, trasferito in codice giallo all'ospedale Versilia per gli accertamenti e le cure del caso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Scontro tra bici e scooter in Versilia: grave ciclista 22enne di Milano

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