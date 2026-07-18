Scontro tra auto sulla Statale 87 a Morcone Benevento | quattro feriti liberati dai vigili del fuoco

Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente tra una Fiat 500 e una Mercedes sulla Statale 87 a Morcone. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre i feriti dai veicoli e accompagnarli in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite gravi. La circolazione è stata riattivata dopo il completamento delle operazioni.

Una Fiat 500 e una Mercedes si sono scontrate nella mattinata di oggi. Estese le operazioni di soccorso, la strada è rimasta temporaneamente bloccata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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