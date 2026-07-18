Un incidente frontale sulla Statale 16 Adriatica vicino a Cesenatico ha causato un morto e due feriti. L’incidente è avvenuto alle 5 di questa mattina e coinvolgeva due veicoli. Una delle persone coinvolte è deceduta sul posto, mentre altre due sono state trasportate in ospedale. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gli accertamenti. I dettagli sulla dinamica dell’incidente non sono ancora stati resi noti.

Una persona morta e due ferite: è il bilancio di un incidente stradale accaduto attorno alle 5 di questa mattina sulla Statale 16 Adriatica nei pressi di Cesenatico. Due vetture, per cause ancora da chiarire, si sono scontrate frontalmente sulla corsia diretta a sud e una delle auto è poi finita fuori strada. A perdere la vita sul colpo un 31enne, mentre un 22enne e un altro giovane sono rimasti feriti. Sul posto il personale del 118 che ha soccorso e trasportato all'ospedale di Cesena i due feriti. Il personale dei vigili del fuoco ha provveduto a estrarre dalle lamiere il corpo del deceduto e a mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e il tratto di strada. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Scontro frontale tra due auto sulla statale Adriatica, un morto e due feriti a Cesenatico

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SCHIANTO FRONTALE TRA DUE CAMION SULLA SS308: UN MORTO E DUE FERITI | 10/04/2026

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