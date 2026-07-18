Schira ha riferito che il portiere Terracciano non rientra nei piani tecnici dell’allenatore Ruben Amorim. Il Milan si trova a Milanello in vista della stagione 2026-27, con numerosi giovani e alcuni calciatori pronti alla cessione, sia a titolo definitivo che in prestito. La squadra sta lavorando alla preparazione e alla pianificazione delle operazioni di mercato per questa sessione estiva.

Il Milan si trova a Milanello dove sta lavorando per programmare la stagione 202627. Presenti tra i convocati di Ruben Amorim anche tanti giovani e tanti calciatori che potrebbero essere ceduti a titolo definitivo o in prestito in questa sessione di calciomercato estivo. promowebapp Calciomercato Milan: la situazione nel reparto difensivo. La difesa titolare, in questo momento, potrebbe essere questa: - Gila con Tomori che potrebbe partire. In procinto di cessione anche Pervis Estupinan, oramai a un passo dall' Aston Villa. Il futuro di Filippo Terracciano: l'interesse del Monza. Chi potrebbe partire nel reparto è Filippo Terracciano, rientrato dopo una stagione di prestito alla Cremonese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Schira rivela: "Terracciano non è nei piani di Amorim". C'è una squadra di Serie A

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