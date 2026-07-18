Scattano i nuovi controlli incrociati dopo l' annuncio del 14 luglio | ecco chi finisce nel mirino del Fisco
Dopo l'annuncio del 14 luglio, l'Agenzia delle Entrate ha avviato controlli incrociati su contribuenti che hanno presentato i modelli Isa. La verifica mira a individuare eventuali irregolarità e si concentra su specifici profili di rischio. Le verifiche coinvolgono un numero elevato di contribuenti e sono parte di una più ampia strategia di controllo fiscale. L'operazione si basa su analisi dati e incroci tra diverse fonti di informazioni.
Come preannunciato col provvedimento pubblicato lo scorso martedì 14 luglio, l'Agenzia delle Entrate ha dato il via a una massiccia campagna di verifica finalizzata a individuare presunte irregolarità nei modelli Isa. L'attività, svolta incrociando le informazioni a disposizione nelle banche dati del Fisco, mira a individuare discrepanze, sviste o dati mancanti prima di far scattare le attività ispettive vere e proprie. Resta fermo come sempre il principio del contraddittorio preventivo: il contribuente riceverà una comunicazione che gli consentirà di sanare le anomalie riscontrate prima dell'avvio delle procedure di accertamento formale. Il nuovo sistema di verifica sfrutta un algoritmo che incrocia i dati inseriti dai contribuenti nei modelli Isa dal 2024 in poi con quanto dichiarato negli stessi anni fiscali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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Il Fisco ora usa lintelligenza artificiale: i controlli arrivano prima di quanto pensi
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