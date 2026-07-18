Scattano i nuovi controlli incrociati dopo l' annuncio del 14 luglio | ecco chi finisce nel mirino del Fisco

Notizia in breve

Dopo l'annuncio del 14 luglio, l'Agenzia delle Entrate ha avviato controlli incrociati su contribuenti che hanno presentato i modelli Isa. La verifica mira a individuare eventuali irregolarità e si concentra su specifici profili di rischio. Le verifiche coinvolgono un numero elevato di contribuenti e sono parte di una più ampia strategia di controllo fiscale. L'operazione si basa su analisi dati e incroci tra diverse fonti di informazioni.