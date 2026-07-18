Scatta l’ondata di spegnimenti di autovelox in Italia oltre 200 stop in quattro regioni per il nuovo decreto La mappa

In Italia sono stati spenti oltre 200 autovelox in quattro regioni a causa di un nuovo decreto. La decisione ha portato alla sospensione di numerosi dispositivi di controllo della velocità lungo le strade. La misura fa parte di una riforma approvata dal governo, voluta dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. La mappa delle installazioni mostra i punti interessati dall’intervento.

Da qualche parte in Italia Fleximan, l’anonimo distruttore di autovelox, sta festeggiando. Entra nel vivo la stretta legata alla riforma autovelox, il provvedimento fortemente voluto dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Il decreto è diventato operativo il 13 luglio scorso e con l’introduzione dei nuovi criteri e requisiti per il rilevamento automatico della velocità, è scattata un’ autentica ondata di spegnimenti su tutto il territorio nazionale. A tracciare un primo bilancio è lo stesso dicastero che ha diffuso i dati relativi a quattro importanti aree del Paese – Piemonte, Toscana, Abruzzo e la Provincia autonoma di Bolzano –, dove in totale sono già stati disattivati ben 230 dispositivi non a norma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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