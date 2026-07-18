Un episodio di sassaiola ha coinvolto un bus di linea a Genova, con vetri infranti su entrambi i lati del veicolo. I finestrini rotti hanno causato frammenti di vetro che sono finiti all’interno del bus, investendo i passeggeri. Non si registrano feriti gravi, ma i passeggeri sono rimasti sotto shock. I sindacati hanno commentato che le condizioni di sicurezza non sono più sufficienti per garantire la tutela di chi utilizza il servizio di trasporto pubblico.

Momenti di terrore quelli vissuti dai passeggeri di un bus della linea 71 di Genova ma poteva andare molto peggio, qualcuno poteva anche rimanere gravemente ferito, visto che sono stati infranti dei finestrini su entrambi i lati del mezzo e che i vetri frammentati dei cristalli sono volati all'interno del bus sui passeggeri sotto choc., Ma riavvolgiamo il nastro. All'interno di un autobus della linea 71 che da Pegli porta a San Carlo di Cese, due zone della cintura Genovese, salgono alcuni ragazzi sudamericani, stanno tornando dai laghetti di Nervi, dove sono stati a divertirsi e sono diretti al capolinea, appaiono subito su di giri. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Sassaiola contro un bus di linea a Genova, i sindacati: "Non ci sono più le condizioni di sicurezza"

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