Un normale controllo di routine si è trasformato in un episodio di tensione a bordo di un autobus di linea, quando sono scoppiate urla e una lite tra alcuni passeggeri. La discussione ha provocato un caos improvviso, con alcuni coinvolti che sono rimasti feriti durante i momenti di concitazione. La scena si è conclusa con il trasporto di alcune persone al pronto soccorso e con le forze dell'ordine che sono intervenute per gestire la situazione.

Un controllo di routine, poi le urla, la tensione che sale e un autobus di linea trasformato in pochi istanti nel teatro di uno scontro che ha lasciato sotto choc i presenti. A Trani, la vicenda che coinvolge un autista dell’ Amet e un ragazzo di appena 15 anni con disabilità sta facendo discutere e ora saranno le immagini registrate da una passeggera, insieme alle testimonianze raccolte dagli investigatori, a chiarire cosa sia realmente accaduto a bordo del mezzo. Trani, 15enne disabile e la lite sul bus Amet. Tutto sarebbe iniziato durante il controllo del titolo di viaggio. Secondo quanto ricostruito finora, il giovane passeggero non avrebbe avuto con sé il biglietto e da quel momento sarebbe nato un diverbio con il conducente del bus dell’ Amet di Trani. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Terrore in Italia, caos sul bus di linea dopo una lite: ci sono feriti

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