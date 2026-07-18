La comunità di Santa Sofia sarà in festa oggi per celebrare il 60° anniversario di sacerdozio di don Giordano Milanesi, che nel paese dell’alta Valle del Bidente è stato parroco per la bellezza di 25 anni e dove ora continua il suo servizio come collaboratore del nuovo parroco, don Davide Medri. Alle ore 18 don Giordano celebrerà la messa nella chiesa parrocchiale insieme a don Medri e agli altri sacerdoti dell’Unità pastorale e al termine saluterà amici e parrocchiani in un incontro conviviale nel parco adiacente alla chiesa. Don Milanesi, 86 anni, è originario di Biserno, la frazione di Santa Sofia vicina alla diga di Ridracoli, ed è stato ordinato prete il 29 giugno 1966 a Corniolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Santa Sofia celebra don Giordano al 60° anniversario del sacerdozio

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