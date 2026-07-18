Santa Sofia celebra don Giordano al 60° anniversario del sacerdozio
La comunità di Santa Sofia si prepara a festeggiare oggi il 60° anniversario di sacerdozio di un sacerdote che ha trascorso 25 anni come parroco nel paese dell’alta Valle del Bidente. Attualmente, il sacerdote continua il suo servizio come collaboratore del nuovo parroco. La celebrazione segna un traguardo importante nella vita religiosa di questa figura, apprezzata per il lungo impegno nel territorio. La festa si svolgerà in un clima di riconoscenza e gratitudine.
La comunità di Santa Sofia sarà in festa oggi per celebrare il 60° anniversario di sacerdozio di don Giordano Milanesi, che nel paese dell’alta Valle del Bidente è stato parroco per la bellezza di 25 anni e dove ora continua il suo servizio come collaboratore del nuovo parroco, don Davide Medri. Alle ore 18 don Giordano celebrerà la messa nella chiesa parrocchiale insieme a don Medri e agli altri sacerdoti dell’Unità pastorale e al termine saluterà amici e parrocchiani in un incontro conviviale nel parco adiacente alla chiesa. Don Milanesi, 86 anni, è originario di Biserno, la frazione di Santa Sofia vicina alla diga di Ridracoli, ed è stato ordinato prete il 29 giugno 1966 a Corniolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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