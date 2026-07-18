santa crus il calvario tra le vie di cerveno

Notizia in breve

Dopo dodici anni, il tradizionale percorso della Passione di Cristo tornerà a essere rappresentato lungo le vie di Cerveno, partendo dal Santuario e passando attraverso le quattordici soste delle Cappelle. La rappresentazione, che si svolge all'aperto, coinvolge un grande teatro montano e si svolge nel centro del borgo, con un percorso che ripercorre le tappe della Passione. La rappresentazione è prevista per una data da definire e richiama la partecipazione di numerosi attori e volontari.