Santa Crus il calvario tra le vie di Cerveno
Dopo dodici anni, il tradizionale percorso della Passione di Cristo tornerà a essere rappresentato lungo le vie di Cerveno, partendo dal Santuario e passando attraverso le quattordici soste delle Cappelle. La rappresentazione, che si svolge all'aperto, coinvolge un grande teatro montano e si svolge nel centro del borgo, con un percorso che ripercorre le tappe della Passione. La rappresentazione è prevista per una data da definire e richiama la partecipazione di numerosi attori e volontari.
Fuori dal Santuario, dallo spazio sacro, dalle Cappelle che custodiscono, dietro le inferriate, la Passione di Cristo in quattordici soste: il gran teatro montano, come un corale capolavoro in movimento, tornerà in scena per il borgo e le vie di Cerveno dopo 12 anni. È il momento della Santa Crus, la manifestazione che dal 1884 - ad eccezione del 2022 e delle due guerre mondiali - si tiene a cadenza decennale coinvolgendo tutto il paese. Da domani, sabato, 25, al 2 giugno avrà luogo la nuova edizione, con al centro la «Rappresentazione Vivente della Passione di Cristo» in programma domenica 26 maggio alle 14.30 e, nella versione notturna, domenica 2 giugno alle 3 del mattino. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it
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